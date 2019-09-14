Ердоган має намір обговорити з Трампом придбання американських ЗРК Patriot

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити придбання американських ракет Patriot на зустрічі з президентом Дональдом Трампом на початку наступного тижня на сесії Генасамблеї ООН. Про це Він заявив у інтерв'ю Reuters.

Турецький президент впевнений, що його дружні стосунки з Трампом допоможуть подолати кризу, яка виникла після придбання Анкарою російських систем ПРО С-400.

Ердоган запевняє, що обговорював покупку Patriot під час телефонної розмови з Трампом два тижні тому, і пообіцяв продовжити цю розмову під час зустрічі.

"Я сказав, що незалежно від покупки С-400, ми можемо купити у вас певну кількість ракет Patriot... Але ми повинні побачити умови, які, як мінімум, будуть порівнянні з С-400", - стверджує Ердоган.

Він додав, що має на увазі можливість спільного виробництва і пільгові умови кредитування для купівлі ракет.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа заявили, що пропозиція Туреччини про придбання американських зенітних ракетних систем Patriot більше не чинна через закупівлю Анкарою російських систем С-400.