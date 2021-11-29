Ердоган хоче стати посередником між Україною та РФ: реакція офісу Зеленського

"Безумовно, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну, для звільнення людей, які утримуються в полоні або які потрапили у важкі життєві умови у зв'язку з багаторічними агресивними діями проксі-груп РФ. І тим більше ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким сьогодні є Туреччина на глобальному політичному ринку", - зазначив Подоляк.

За його словами, позиція Туреччини завжди конкретно аргументована і враховується всіма іншими гравцями, причому далеко не тільки в нашому регіоні.

"Президенти Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали те, що можна зробити для ефективної стабілізації ситуації в нашому регіоні. Попутно зауважу, що турецький президент в контактах зі своїм російським колегою незмінно намагається позначити проблеми регіональної безпеки. Особливо в тих аспектах, які стосуються долі кримських татар", - підкреслив радник.

Подоляк уточнив, що нещодавно Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним передав список кримських татар, які утримуються російською стороною і на звільненні яких наполягає Україна.

"Є й інші такі приклади, в тому числі і вельми делікатні, які поки не підлягають публічному озвучуванню. Ми дуже цінуємо цю активність президента Ердогана і вдячні за неї. І було б правильним, щоб російська сторона не відкидала посередницькі зусилля президента Туреччини. Ці зусилля справедливі, збалансовані і відображають інтереси всього нашого регіону в цілому", - додав радник глави Офісу президента.