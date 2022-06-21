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Ердоган і генсек ООН обговорили зусилля з вивезення українського зерна

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган телефоном обговорили варіанти розблокування експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Туреччини.

Відзначається, що в ході розмови обговорювалися ініціативи щодо врегулювання кризи, викликаної війною.

"Президент Ердоган повідомив про продовження спільних зусиль з експорту через Чорне море українського зерна, що стане фактором запобігання світової продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.

Також Ердоган повідомив Гутеррешу, що продовжує пропонувати Україні і РФ відновлення мирних переговорів і завершення війни дипломатичним шляхом.

Експорт зерна з України суттєво ускладнений через вторгнення Росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу і Румунію.

Також ми писали, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

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продовольственный кризис