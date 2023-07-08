Эрдоган ждет Путина в Турции в августе. Обещает Украине результат по обмену пленными

"Мы сейчас с Россией обсуждаем этот вопрос (речь об обмене пленными между Украиной и РФ – ред.). И в следующем месяце месяца будет визит Путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Иногда мы говорим по телефону, когда есть возможность, обсуждаем по телефону этот вопрос", - заявил президент Турции.

По его словам, обмен пленными является актуальным вопросом повестки дня. Эрдоган также отметил, что он внимательно следит за этим вопросом, и добавил, что в кратчайший результат стоит ждать положительного результата.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Напомним, 6 июля между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Домой из страны-агрессора вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона. Украина также вернула и двух детей, которых незаконно депортировала Россия.

В сентябре 2022 года Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Украина передала предателя и кума российского диктатора Виктора Медведчука, а из российского плена освободили 215 украинских защитников, среди которых были командиры "Азова".

По условиям обмена командиры защитников "Азовстали" должны находиться в Турции до окончания войны.