RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган ждет Путина в Турции в августе. Обещает Украине результат по обмену пленными

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор Владимир Путин посетит Турцию с официальным визитом в следующем месяце, в ходе которого будет обсуждаться вопрос обмена пленными между Украиной и РФ.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы сейчас с Россией обсуждаем этот вопрос (речь об обмене пленными между Украиной и РФ – ред.). И в следующем месяце месяца будет визит Путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Иногда мы говорим по телефону, когда есть возможность, обсуждаем по телефону этот вопрос", - заявил президент Турции.

По его словам, обмен пленными является актуальным вопросом повестки дня. Эрдоган также отметил, что он внимательно следит за этим вопросом, и добавил, что в кратчайший результат стоит ждать положительного результата.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Напомним, 6 июля между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Домой из страны-агрессора вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона. Украина также вернула и двух детей, которых незаконно депортировала Россия.

В сентябре 2022 года Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Украина передала предателя и кума российского диктатора Виктора Медведчука, а из российского плена освободили 215 украинских защитников, среди которых были командиры "Азова".

По условиям обмена командиры защитников "Азовстали" должны находиться в Турции до окончания войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган