Ердоган найближчим часом відвідає Україну. Зустрінеться з Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в найближчі тижні здійснить візит в Україну для переговорів стратегічного рівня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New.Fox-24 .

"Президент Туреччини відвідає Україну з візитом в найближчі тижні", - повідомив прес-секретар президента Ібрагім Калин.

Він також зазначив, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.

"У той же час ми будемо в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь - яких військових дій з серйозними і незворотними наслідками", - заявив він.