Эпоха переговоров с дикарями кончилась. Нужно уничтожить ХАМАС, - посол Израиля

"Эпоха переговоров с этими дикарями закончилась. Пора уничтожить инфраструктуру террора ХАМАС, полностью стереть ее с лица земли, чтобы подобные ужасы больше никогда не повторились", - заявил посол перед закрытым заседанием Совбеза ООН.

Эрдан также призвал мировое сообщество отреагировать на "задокументированные военные преступления" боевиков ХАМАС и осудить "безжалостные террористические атаки" на Израиль.

"У Израиля есть одно, единственное требование. Военные преступления ХАМАС должны быть однозначно осуждены. Это невероятное зверство должно быть осуждено. Израиль должен получить устойчивую поддержку, чтобы защитить себя. Защищать свободный мир", - подчеркнул он.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

Вчера утром боевики террористической группировки ХАМАС массово обстреляли Израиль ракетами и вторглись на израильскую территорию. Нападение боевиков было неожиданным, поэтому им удалось быстро зайти в ряд населенных пунктов вблизи Сектора Газа, а также проникнуть на некоторые израильские военные базы.

Вчера после нападения террористов армия Израиля объявила об операции "Железные мечи", а сегодня стало известно, что правительство Израиля объявило состояние войны. Это произошло впервые за последние 50 лет.

Израильская армия выбила террористов из населенных пунктов и нанесла уже не один десяток авиаударов по позициям ХАМАС в Секторе Газа. Однако сегодня вечером израильские СМИ сообщили об угрозе повторных вторжений боевиков.

Сейчас известно о более 700 погибших в Израиле. Среди них, в частности, две гражданки Украины. Об их гибели сегодня сообщил украинский МИД.