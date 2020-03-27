"Епіцентр" виділив 150 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Ілюстративне фото (epicentrk.ua)

Олександр Герега наголошує, що мета бізнесу не підмінити державу, а допомогти їй у скрутний момент

Група компаній "Епіцентр" передбачила 150 млн грн на першочергові потреби медицини та вже закупила медичне обладнання та засоби захисту від коронавірусу на суму 90 млн грн. Про це йдеться на сайті компанії, передає РБК-Україна.

Як повідомили в компанії, з початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні засновники компанії Олександр та Галина Гереги створили оперативний штаб із допомоги у протидії епідемії та сформували перший транш фонду у розмірі 150 млн грн на першочергові потреби медичної галузі.

Нагадаємо, раніше "Епіцентр" зробив заяву про виділення щомісяця 1% обороту компанії (40-50 млн грн) на потреби медицини. Втім, враховуючи складну ситуацію із медичним забезпеченням в Україні, оперативний штаб компанії прийняв рішення терміново виділити 150 млн грн.

"Як соціально-відповідальна компанія, "Епіцентр" відгукнулась на ініціативу президента та долучилася до роботи з протидії розповсюдженню пандемії. Між представниками великого бізнесу було розподілено обов’язки по забезпеченню країни обладнанням та медикаментами, необхідними для боротьби з коронавірусом. Ми взяли на себе місію поставити у всі обласні центри України апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) та взяли кураторство над Хмельницькою областю по забезпеченню закладів охорони здоров’я обладнанням та засобами захисту", - пояснив засновник компанії Олександр Герега.

Бізнесмен зазначив, що мета бізнесу не підмінити державу, а допомогти їй у скрутний момент своїм досвідом накопиченим за роки управління великими компаніями.

В компанії зазначать, що працюючи 17 років на ринку, група компаній "Епіцентр" має розгалужену мережу постачальників та ексклюзивні контракти з виробниками з різних країн, що дозволяє їй оперативно доставляти в Україну засоби захисту від коронавірусу та медичне обладнання, на які є великий попит у всьому світі.

В прес-службі додали, що наразі "Епіцентр" надає наступну допомогу країні:

150 апаратів ШВЛ (апарати ШВЛ замовили як тільки в Україні були зафіксовані перші випадки захворювання на коронавірус. Першу партію - 100 апаратів ШВЛ та іншу медичну апаратуру постачальник ProMedTechnologies має поставити з Китаю в Україну на наступному тижні. Друга партія за контрактом із компанією "Медгарант" надійде в кінці квітня. Строки поставок третьої партії - 18 апаратів - наразі узгоджуються.

(апарати ШВЛ замовили як тільки в Україні були зафіксовані перші випадки захворювання на коронавірус. Першу партію - 100 апаратів ШВЛ та іншу медичну апаратуру постачальник ProMedTechnologies має поставити з Китаю в Україну на наступному тижні. Друга партія за контрактом із компанією "Медгарант" надійде в кінці квітня. Строки поставок третьої партії - 18 апаратів - наразі узгоджуються. Медобладнання для діагностики захворювання та інтенсивної терапії в реанімаційних відділеннях (пульсоксиметри, мобільні рентген-системи, системи для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), ларингоскопи, монітори пацієнта, інфузійні насоси, кисневі концентратори, електрокардіографи, медичні відсмоктувачі, засоби захисту та інше обладнання).

(пульсоксиметри, мобільні рентген-системи, системи для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), ларингоскопи, монітори пацієнта, інфузійні насоси, кисневі концентратори, електрокардіографи, медичні відсмоктувачі, засоби захисту та інше обладнання). 28 млн грн виділено благодійному фонду "Корпорація монстрів" (кошти підуть для забезпечення потреб Міністерства охорони здоров’я на придбання тестів для виявлення коронавірусу, засобів індивідуального захисту, медичних виробів, ліків та медичного обладнання для боротьби з COVID-19).

(кошти підуть для забезпечення потреб Міністерства охорони здоров’я на придбання тестів для виявлення коронавірусу, засобів індивідуального захисту, медичних виробів, ліків та медичного обладнання для боротьби з COVID-19). 100 тисяч масок (передано на запит Київської міської держадміністрації. Олександрівській клінічній лікарні надано постільну білизну та засоби особистої гігієни для пацієнтів. Реагуючи на потреби влади міста компанія продовжить забезпечувати столичні заклади охорони здоров’я засобами захисту, гігієни та дезінфекції).

(передано на запит Київської міської держадміністрації. Олександрівській клінічній лікарні надано постільну білизну та засоби особистої гігієни для пацієнтів. Реагуючи на потреби влади міста компанія продовжить забезпечувати столичні заклади охорони здоров’я засобами захисту, гігієни та дезінфекції). Стратегічну допомогу отримує Хмельниччина (в області створено оперативний штаб для забезпечення закладів охорони здоров’я всім необхідним обладнанням та засобами захисту. Апарати ШВЛ та медична апаратура, закуплені компанією, надійдуть у лікарні, які прийматимуть хворих: Хмельницьку міську інфекційну лікарню та чотири центральні районні лікарні (Славутську, Дунаєвецьку, Городоцьку та Ярмолинецьку). Наступним етапом апаратами ШВЛ будуть забезпечені інші центральні районні лікарні області).

Крім того, зазначають в компанії, медзаклади області отримають реанімаційне та діагностичне обладнання, захисні костюми, окуляри, рукавички, дезінфектори.

В "Епіцентрі" додають, що щодня оперативний штаб координує дії з Департаментом охорони здоров’я області та лікарнями, надаючи необхідне обладнання та засоби захисту.

"Працюємо на випередження, забезпечуючи лікарні тим обладнанням та засобами захисту, які можуть знадобитися на випадок більш інтенсивного поширення хвороби. "Епіцентр" допомагатиме країні стільки, скільки це буде потрібно. У випадку загострення ситуації ми будемо шукати можливості збільшення адресної допомоги по тим напрямках, по якім від нас цього очікує керівництво держави", - говорить Олександр Герега.

Разом з тим, мережа магазинів "Епіцентр" продовжує забезпечувати населення товарами першої необхідності, засобами гігієни та захисту. В магазинах введені безпрецедентні заходи санітарно-гігієнічного контролю, обмежено кількість відвідувачів (з розрахунку 1 особа на 10 кв. м), здійснюється температурний контроль та постійна дезінфекція приміщень, виконуються всі рекомендації МОЗ для закладів торгівлі.

"Щодня ми отримуємо тисячі дзвінків з усієї України з проханням не зупиняти роботу. Люди розуміють, що за місяць карантину на них чекає безліч побутових проблем, від зламаного крана до згорілої електрики. Також попереду посівна, товари для саду та городу стають першочерговими. Тому ми продовжуємо працювати, турбуючись про побут українців, щоб вони могли потурбуватися про свої родини", - говорить заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

Нагадаємо, раніше "Епіцентр" вже передав Хмельницькому обласному лабораторному центру обладнання для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що дає можливість виявити Covid-19 - ампліфікатор Real-time CFX-96 Touch. До цього часу Хмельницька область була єдиною в країні, яка не мала належного обладнання для діагностики коронавірусу.

Також Хмельницька область отримала від компанії три кардіографи та сучасний рентген-апарат, лікарні забезпечені засобами захисту, необхідною технікою та постільною білизною.