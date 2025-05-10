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"Эпицентр" досрочно выиграл Первую лигу и дал шанс на УПЛ "Металлисту 1925"

Фото: "Эпицентр" в следующем сезоне будет играть в УПЛ (ФК "Эпицентр")
Автор: Андрей Костенко

"Эпицентр" из Каменца-Подольского, который на прошлой неделе получил право играть в УПЛ, в очередном туре оформил чемпионство в Первой лиге.

Команда из Хмельницкой области теоретически могла финишировать и второй в таблице, что не помешало бы ей повыситься в классе. Но получить малое "золото" украинского футбола - дело престижа.

Для досрочной победы в турнире подопечным Сергея Нагорняка надо было не проиграть дома другому претенденту на выход в УПЛ - "Полтаве". Команда перевыполнила эту задачу, одержав уверенную победу - 2:0.

"Полтава" в свою очередь, поражением ухудшила свое турнирное положение. В случае победы "горожане" смогли бы оторваться от ближайших преследователей - "Металлиста 1925" и "Кудровки" - на 6 очков за 2 тура до завершения первенства. Но они позволили харьковчанам не только догнать себя по очкам, но и опередить по дополнительным показателям.

"Металлист 1925" поднялся на вторую строчку, которая гарантирует прямой выход в УПЛ. Впрочем, впереди еще два тура, а в следующем - харьковский коллектив будет играть именно с "Эпицентром".

В целом команды лидирующей группы в Первой лиге идут очень плотно. На вторую прямую путевку в элиту и на две следующие ступеньки в таблице, которые дают право на переходные матчи, претендуют четыре коллектива. Кроме "Металлиста 1925" и "Полтавы", это "Кудровка" из одноименного села Черниговской области и "Агробизнес" из Волочиска, что в Хмельницкой области.

Первая лига, чемпионская группа, положение команд

  1. "Эпицентр" - 47 очков (20 матчей)
  2. "Металлист 1925" - 35 (20)
  3. "Полтава" - 35 (20)
  4. "Кудровка" - 32 (19)
  5. "Агробизнес" - 32 (20)
  6. "Буковина" - 27 (20)
  7. "Металлист" - 27 (19)
  8. ЮКСА - 26 (20)

 

 

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