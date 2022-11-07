Эпицентр безумия оккупантов. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.