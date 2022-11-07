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Эпицентр безумия оккупантов. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

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Киев, Понедельник 07 ноября 2022 22:30
Эпицентр безумия оккупантов. Зеленский рассказал о ситуации на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Донецкая область как и раньше остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, они гибнут перед украинскими позициями сотнями ежедневно.

"Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что динамика войны на юге и востоке Украины постоянно меняется. Украинские воины находятся в активной обороне, однако на отдельных участках продолжают оттеснять врага.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, наши воины ежедневно освобождают по 500 метров территории региона.

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Вторжение России в Украину Владимир Зеленский Донецкая область
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