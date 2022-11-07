Епіцентр божевілля окупантів. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Українські військові на багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони і навіть у такій ситуації на низці напрямків відтісняють ворога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

За словами Зеленського, Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, вони гинуть перед українськими позиціями сотнями щодня.

"Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу та півдня поступово витісняємо ворога", - зазначив президент України.

Раніше повідомлялося, що динаміка війни на півдні та сході України постійно змінюється. Українські воїни перебувають в активній обороні, проте на окремих дільницях продовжують витісняти ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, наші воїни щодня звільняють по 500 метрів території регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.