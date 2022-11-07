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Епіцентр божевілля окупантів. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

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Київ, Понеділок 07 листопада 2022 22:30
Епіцентр божевілля окупантів. Зеленський розповів про ситуацію на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на багатьох ділянках фронту перебувають у стані активної оборони і навіть у такій ситуації на низці напрямків відтісняють ворога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу та півдня поступово витісняємо ворога", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, вони гинуть перед українськими позиціями сотнями щодня.

"Землю перед українськими позиціями буквально завалено тілами окупантів", - зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що динаміка війни на півдні та сході України постійно змінюється. Українські воїни перебувають в активній обороні, проте на окремих дільницях продовжують витісняти ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, наші воїни щодня звільняють по 500 метрів території регіону.

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