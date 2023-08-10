Эпицентр активности россиян на фронте: враг активизировался на Купянском направлении

"Сейчас эпицентр боевых действий, где враг сконцентрирует главные усилия, остается Купянское направление", - сказал он.

По его словам, количество сил и средств врага и его активизация за последнее время направлено на попытку переломить ситуацию на этом участке фронта.

"В частности, сюда были заведены десантно-штурмовые подразделения, усилились они и танковыми подразделениями, которые при поддержке авиации и артиллерии пытаются совершать попытку штурмы на наши позиции", - сообщил Музычук.

Он рассказал, что противник пытается расширить свой фронт наступления и улучшить свое тактическое положение. В том числе и выйти на выгодные географические участки. Такие, как высоты и природные барьеры, такие как реки.

"Мы видим также, что враг активно применяет авиацию. В течение последних недель ежесуточно происходит более 50 авиационных обстрелов, а иногда и более 80. И все это направлено для того, чтобы подтягивать резервы украинских сил на это направление", - сказал Музычук.

По его словам, одной из целей врага на Купянском направлении может быть непосредственно выход в Купянск.

Купянское направление

Купянск Харьковской области был освобожден в сентябре 2022 года в ходе операции ВСУ. Сейчас российские войска ведут наступление на этом направлении. Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, всю прошедшую неделю российские войска пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.