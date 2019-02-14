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Єпископа Гедеона вислали з України


Єпископа УПЦ Московського патріархату вислали до США

Правоохранители выслали из страны задержанного накануне викария Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата епископа Гедеона (Юрия Харона). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Сообщается, что Гедеона выслали в США. Отметим, его вчера задержали в аэропорту "Борисполь" во время паспортного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что у Гедеона из-за наличия гражданства нескольких стран изъяли украинский заграничный паспорт. Кроме того, его уличили в антиукраинской пропаганде. Также в ходе собеседования стало известно, что он является сторонником "русского мира". На его странице в Facebook выложена фотокопия протокола изъятия паспорта, в котором указано, что пограничники обнаружили у него документы, которые ранее числились утерянными.

Гедеон является настоятелем Десятинного монастыря в Киеве. Также известно, что перед депортацией из Украины он посещал США, где сообщил Конгрессу о притеснениях УПЦ Московского патриархата. Скандальный архиерей известен тем, что отрицает украинцев как самостоятельную нацию.

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