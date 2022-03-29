Епіфаній заявив, що перейти до ПЦУ готові близько 100 громад

"Поступово українці, які перебували в духовній омані досі, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, але і в Центрі, на Сході і на Півдні", - зазначив владика Епіфаній.

Він також додав, що кожен день ПЦУ повідомляють про те, що якась громада прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

"Згідно із законодавством, кожна громада має право змінити свою юрисдикцію. Тому я закликаю надалі громади Московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви", - заявив митрополит.