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Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями. Закликав закрити небо

Автор: Сергій Пишкін

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями з боку російських окупантів. Закликав закрити небо над нашою країною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Православної церкви України.

За словами Епіфанія, під загрозою таки опинився навіть й собор Софії Київської.

"Як Предстоятель я звертаюся до російських вбивць - не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо коли ви лицемірно виправдовуєте себе "захистом Церкви", - відзначив Митрополит.

Також Епіфаній звернувся й до міжнародної спільноти з проханням зробити усе можливе, аби Російська Федерація припинила свої військові злочини.

"Окремо також звертаюся до очільників Московського патріархату в Україні: хіба ви не бачите, як обстрілюють міста на півночі, сході, півдні України, як від вибухів гинуть серед інших і ті, хто вважає вас своїми пастирями? Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь", - відзначив Митрополит.

Епіфаній додав, що над Україною необхідно закрити небо, оскільки президент Російської Федерації Володимир Путін й так вважає, що воює з НАТО та Америкою на території нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Києві березня.

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