Епіфаній розповів, скільки парафій перейшло до ПЦУ і чому процес сповільнився

"За нашими підрахунками, близько семиста парафій приєдналися після Об'єднавчого собору ПЦУ", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що протягом останнього року переходів було значно менше, а процес сповільнився з другої половини 2019 року

"Цей спад почався ще з приходом нової влади", - додав він.

Епіфаній зазначив, що ПЦУ не потребує якогось відкритого сприяння з боку української влади, але має бути підтримка цього процесу в рамках, визначених законом.

За його словами, наприклад, це стосується поліції, "яка іноді не бажає брати безпосередньої участі, захищати законні права громади, не розбирається в цих процесах, іноді може навіть відверто захищати інтереси московських прихильників".

"І тому є багато громад, які мають внутрішнє бажання перейти, вони практично вже визначилися, але не мають бажання протистояти тому натиску, який буде під час їх переходу", - сказав Епіфаній.