Епифаний назвав кількість парафій, які приєдналися до ПЦУ

Із Української православної церкви (Московського патріархату) до складу Православної церкви України за рік перейшло близько 600 парафій. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Епіфаній додав, що очікує і надалі приєднання парафій, які забажають увійти до складу ПЦУ добровільно.

"Я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", - сказав митрополит.

Епіфаній також не виключає, що окремі громади юридично не встигли перереєструвати свої статути, оскільки питання переходу в ПЦУ зачіпає також церковне майно.

"Де-факто перейшло близько 600 парафій. Де-юре, можливо, поки ще не всі оформили відповідні документи... Є дуже багато парафій, які вже готові до переходів. Вони зверталися до мене, але говорять, що хочуть ще почекати, доки все владнається... Бо це стосується і майна", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. За його словами, в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.