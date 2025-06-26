В ТРЦ Киева продают запрещенные е-сигареты: детали журналистского расследования

По его словам, сейчас стремительно развивается нелегальная продажа ароматизированных одноразовых электронных сигарет, запрещенных в Украине еще в 2024 году и эти устройства открыто продают даже детям.

"Возле каждого ТРЦ выросли точки продажи сигарет, которые без проблем продают детям 12+. Контрабанда, никаких налогов - и все на глазах у всех", - утверждает Плинский.

В своем расследовании журналист привел примеры точек продажи, в частности, запрещенных Elfbar в торговых центрах столицы:

ТРЦ "Метроград" - журналист обнаружил три точки сети "Tobacco and Vape", где открыто продают ароматизированные е-сигареты;

- журналист обнаружил три точки сети "Tobacco and Vape", где открыто продают ароматизированные е-сигареты; ТРЦ "River Mall" - продажа сигарет на минус втором этаже, документы, по утверждению журналиста, никто не проверяет;

- продажа сигарет на минус втором этаже, документы, по утверждению журналиста, никто не проверяет; ТРЦ "SkyMall" - продажа, по его данным, осуществляется "из-под полы", оплата - на карточку;

- продажа, по его данным, осуществляется "из-под полы", оплата - на карточку; ТРЦ GLOBUS - магазин CLOUD 21, по словам Плинского, предлагает широкий выбор Elfbar прямо на витрине.

Плинский также обнародовал доказательства - фото из торговых точек и чеки, которые свидетельствуют, что оплата запрещенной продукции проходит как товары "для дома" или "продукты питания".

Журналист в своей заметке обратился, в частности, к Государственной налоговой службе Украины, Бюро экономической безопасности, Нацполиции и владельцам ТЦ в Киеве с призывом немедленно отреагировать на незаконную продажу и напомнил, что государство ежегодно теряет миллиарды из-за нелегального рынка табака.

"На этом рынке мы ежегодно теряем более 20 млрд гривен. Борьба с контрабандой превратилась в скучный сериал, который все уже хотят не замечать", - написал журналист.