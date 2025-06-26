В ТРЦ Киева продают запрещенные е-сигареты: детали журналистского расследования

В торговых центрах Киева свободно продают детям одноразовые электронные сигареты. Нелегальный табачный рынок разрастается, несмотря на запрет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналиста Евгения Плинского, результаты которого он опубликовал в Telegram.
По его словам, сейчас стремительно развивается нелегальная продажа ароматизированных одноразовых электронных сигарет, запрещенных в Украине еще в 2024 году и эти устройства открыто продают даже детям.
"Возле каждого ТРЦ выросли точки продажи сигарет, которые без проблем продают детям 12+. Контрабанда, никаких налогов - и все на глазах у всех", - утверждает Плинский.
В своем расследовании журналист привел примеры точек продажи, в частности, запрещенных Elfbar в торговых центрах столицы:
Плинский также обнародовал доказательства - фото из торговых точек и чеки, которые свидетельствуют, что оплата запрещенной продукции проходит как товары "для дома" или "продукты питания".
Журналист в своей заметке обратился, в частности, к Государственной налоговой службе Украины, Бюро экономической безопасности, Нацполиции и владельцам ТЦ в Киеве с призывом немедленно отреагировать на незаконную продажу и напомнил, что государство ежегодно теряет миллиарды из-за нелегального рынка табака.
"На этом рынке мы ежегодно теряем более 20 млрд гривен. Борьба с контрабандой превратилась в скучный сериал, который все уже хотят не замечать", - написал журналист.
Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский зафиксировал факты открытой продажи запрещенных электронных сигарет в ТРЦ "Ocean Plaza".
Также журналисты зафиксировали неоднократные случаи нарушения законодательства: в рамках расследования 16-летняя девушка без труда приобрела запрещенные изделия в нескольких популярных ТРЦ.
Напомним, с 11 июля 2024 года в Украине запрещено продавать ароматизированные электронные сигареты и жидкости к ним.
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