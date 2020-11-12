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Епідемії грипу поки в Україні немає, - МОЗ

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні поки немає епідемії грипу. При цьому за тиждень в країні гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) заразилися майже 170 тисяч осіб.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, з 170 хворих на ГРВІ пацієнтів, 30% - це діти до 17 років.

"За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, зараз в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлено", - сказав Ляшко.

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Він додав, що в більшості регіонів України ситуація з грипом знаходиться на неепідеміологічних рівнях. При цьому низький рівень перевищення епідпорогу вже зафіксовано у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях.

"Це свідчить, що ситуація ускладнюється, крім коронавірусної хвороби, ще й іншими респіраторними вірусними інфекціями", - додав санлікар.

У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що з початку епідсезону проти грипу вакциновано 50 143 особи, з яких 20 тисяч - за останній тиждень. Також сьогодні завершується доставка першої партії в 40 тисяч доз вакцин проти грипу по регіонах України. Сьогодні отримує остання область - Чернівецька.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Україні почалася вакцинація від грипу. В країну поставили вже 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

Також РБК-Україна писало, що в Україні кількість лікарняних зросла на 50% через COVID-19 і сезонних інфекцій.

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