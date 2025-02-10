Эпидемический порог превышен на 50%: в Черновицкой области фиксируют вспышку гриппа
В Черновицкой области фиксируется стремительный рост количества больных гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю эпидемический порог превышен на 49%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней.
Сообщается, что за неделю в области зарегистрировали 6502 случая ОРВИ, из них 4131 - среди детей (64%). Уровень заболеваемости на 4,5% выше, чем на предыдущей неделе, и значительно превышает эпидемический порог.
Больше всего случаев зафиксировано в Черновицком районе - 4443, в том числе 2430 в самом областном центре. В больницы госпитализировали 89 человек, среди которых 41 ребенок.
По результатам лабораторных исследований выявлено 5 случаев гриппа типа А и 9 случаев гриппа типа В. Всего с начала сезона эпидемиологи зафиксировали 54 случая гриппа в регионе.
Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в Украине продолжается с 30 сентября. С тех пор в Черновицкой области заболели более 83 тысяч человек, что составляет 9,4% от всего населения региона. Однако это на 19% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.
Напомним, из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Черновцах 31 школа и 6 детских садов перешли на онлайн-формат работы. С понедельника, 10 февраля также ввели карантин в 12 школах Герцаевской общины.
Также мы писали, что с 27 января по 2 февраля в Украине зафиксировали 150 864 случая заболевания, из которых 91 152 - среди детей. Из-за осложнений госпитализировали 4416 человек. Грипп циркулирует в 21 регионе, а больше всего случаев Covid-19 зафиксировали в Ивано-Франковской и Одесской областях.
В Министерстве здравоохранения сообщают, что нынешняя эпидемическая ситуация остается стабильной, прогнозируемой и не критической. В этот период года традиционно растет уровень заболеваемости, что связано с активным распространением вирусов гриппа. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество больных ниже.
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