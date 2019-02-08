Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 11 областях

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 212 тис. осіб

В некоторых областях Украины заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 212 тыс. человек (на 6,5% больше эпидемического порога). Высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Николаевской, Черниговской, Хмельницкой, Сумской, Волынской, Херсонской и Киевской областях.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 552,3 на 100 тыс. населения, что на 6,5% больше эпидемического порога по Украине, однако эпидемии гриппа нет.

В течение отчетной недели, с 28 января по 3 февраля, гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, из них 62,6% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 8,3% украинцев. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 30 летальных случаев.

Напомним, во Львовской области приостановили учебный процесс в школах Дрогобыча и Стебника из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников.

В Николаеве 53 учебные заведения среднего образования с понедельника 4 февраля не будут работать через карантин.

РБК-Украина писало, профильная комиссия приняла решение о закрытие на карантин в Ивано-Франковске 42 школ.