У ЄП вітають ухвалення Радою євроінтеграційних змін до Конституції

Хармс зазначила, що впровадження реформ є передумовою наближення до нової історії України в ЄС

Европейский парламент приветствует принятие Верховной радой изменений в Конституцию по закреплению курса на вступление в ЕС и НАТО. Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, внедрение реформ является предпосылкой к приближению к новой истории Украины в Европе.

"Я представляю очень прочную большую часть ЕП, которая поддерживает Украину на ее пути в ЕС... Я рада приветствовать большинство в Верховной раде, которое поддержало изменения в Конституцию. Для меня также есть определенное обязательство ВР продолжать двигаться по пути реформ. Ведь это огромная предпосылка к приближению к новой истории Украины, которая откроется в Европе. Мы подписали соглашения и должны теперь их придерживаться", - сообщила Хармс.

Напомним, 12 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о курсе на вступление в Европейский союз и НАТО. Отметим, закон уже подписал глава ВР Андрей Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о внесении изменений в Конституцию о необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Позже Порошенко отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией независимости нашей страны.