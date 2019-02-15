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У ЄП вітають ухвалення Радою євроінтеграційних змін до Конституції

Новини » Політика    15.02.2019 - 11:35
У ЄП вітають ухвалення Радою євроінтеграційних змін до Конституції
Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

Хармс зазначила, що впровадження реформ є передумовою наближення до нової історії України в ЄС

Європейський парламент вітає ухвалення Верховною радою змін до Конституції щодо закріплення курсу на вступ до ЄС та НАТО. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, впровадження реформ є передумовою до наближення до нової історії України в Європі.

"Я представляю дуже міцну більшу частину ЄП, яка підтримує Україну на її шляху до ЄС... Я рада вітати більшість у Верховній раді, яка підтримала зміни до Конституції. Для мене також певне зобов’язання ВР продовжувати рухатися шляхом реформ. Адже це є величезна передумова до наближення до нової історії України, яка відкриється у Європі. Ми підписали угоди і маємо тепер їх дотримуватись", - повідомила Хармс.

Нагадаємо, 12 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що на наступному тижні підпише зміни до Конституції про курс на вступ до Європейського союзу і НАТО. Відзначимо, закон вже підписав глава ВР Андрій Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня Верховна рада України прийняла в другому читанні закон про внесення змін до Конституції про незворотність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Пізніше Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності нашої країни.

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