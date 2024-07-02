"еОздоровлення" 2024: что это такое и как получить путевку на ребенка

В Украине запустили программу оздоровления, которая предусматривает прямые выплаты государства семьям. Родители вместе с ребенком смогут самостоятельно выбрать заведение и приобрести путевку для оздоровления или отдыха.

Подробно о том, кто может получить пособие на отдых - читайте в материале РБК-Украина.

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Что такое "єОздоровлення"

В 2023 году в Украине была запущена программа "єОздоровлення", которая работает по принципу "деньги ходят за ребенком". Путевки впервые не распределялись вручную – родители получали средства на карточку и сами оплачивали путевку в одно из определенных заведений в Карпатах.

Пилотный 2023 показал эффективность такого формата: почти 2000 детей из малообеспеченных семей отдохнули без нагрузки на семейный бюджет. В 2024 году программу планируют масштабировать.

Кто имеет право на участие в программе

Путевки через "єОздоровлення" могут получить:

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях;

дети из многодетных малоимущих семей.

Однако услугой можно воспользоваться, если ребенок не получал в текущем году путевку в детские учреждения оздоровления и отдыха, приобретенную за счет средств государственного или местного бюджета.

Как получить средства на оздоровление детей

Как и в прошлом году, родители будут получать выплату от государства на счет в ПриватБанке, специально открытом для этой цели. За эти средства они смогут купить путевку для ребенка в выбранном ими заведении из списка участников проекта.

Сумма выплаты на одного ребенка составит 15 980 грн (пять прожиточных минимумов для детей 6–18 лет). Стоимость оздоровления зависит от категории детского заведения оздоровления и отдыха.

Средства на приобретение путевки могут получить

один из родителей (лицо, его заменяющее) ребенка, воспитывающегося в малообеспеченной семье и принадлежащий к таким категориям как ребенок с инвалидностью (способен к самообслуживанию) или ребенок из многодетной семьи.

место жительства такого ребенка должно быть задекларировано/зарегистрировано на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Как получить бесплатную путевку в санаторий

Вы можете проверить право на получение средств по указанной ссылке или получить уведомление в мобильном приложении "Приват24" или от работников социальной защиты.

После получения уведомления обратитесь в ближайшее отделение "ПриватБанка" для открытия специальной карты. Денежные средства для приобретения путевки будут зачислены на нее в следующем месяце после открытия.

Получив средства, выберите одно из заведений высшей категории Государственного реестра имущественных объектов оздоровления и отдыха детей, ориентируясь на желаемые сроки, месторасположение, стоимость путевки и отзывы. Заведение должно быть включено в перечень, с которым заключен договор о предоставлении услуг.

Затем необходимо связаться по координатам, указанным на сайте Государственного реестра , с выбранным заведением и подтвердить возможность получения услуги. После этого можно забронировать путевку.

Какая география заведений оздоровления и отдыха

В этом году детей по программе "еОздоровлення" принимают заведения в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в городе Киеве, если они внесены в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха имеют обустроенное укрытие. В отличие от прошлого года, теперь заведение не обязательно должно располагаться в карпатском регионе и иметь высшую категорию.

Посмотреть, какие заведения уже присоединились к программе, можно по ссылке. Этот перечень обновляется, в него будут добавляться заведения.