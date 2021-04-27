Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні, - ЗМІ

Повідомляється, що Блінкен буде відправлений в Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого самого високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську країну і цінує її як союзника.

"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило CNN джерело в уряді України.