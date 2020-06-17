Єнін пояснив різницю між конфліктами на Донбасі та в Придністров'ї

Єнін назвав головну відмінність
Конфлікт між Росією та Молдовою в Придністров'ї відрізняється від ситуації на Донбасі. У Молдови немає спільного кордону з державою-агресором.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, наявність спільного кордону з Росією - ключовий чинник, який відрізняє конфлікт на Донбасі від Придністров'я.
"Є багато інших, але цей ключовий", - додав дипломат.
Нагадаємо, в 1991 році на території Молдови проголосила незалежність так звана Придністровська Молдавська Республіка. Сепаратисти отримали перемогу над молдовською армією, заручившися допомогою РФ.
У 2006 році в Придністров'ї провели референдум за інтеграцію з Росією, результати якого не були визнані міжнародною спільнотою. Зараз цей конфлікт знаходиться у замороженому стані.
Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт в Придністров'ї відрізняється від Донбасу лише пострілами, які чути в Україні.
Автор: Дмитро Левицький