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Энергосообщество считает проблемой существующую задолженность в "зеленой" энергетике, - Гарпок

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Пятница 17 марта 2023 17:37
Энергосообщество считает проблемой существующую задолженность в "зеленой" энергетике, - Гарпок Фото: Энергосообщество считает проблемой существующую задолженность в "зеленой" энергетике (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Секретариат Энергетического Сообщества организовал встречу в Киеве для поиска путей решения проблем "зеленой" энергетики Украины, среди которых главной проблемой является существующая задолженность перед отраслью в размере 17,8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГП "Гарантированный покупатель".

"Среди основных вопросов, вынесенных на обсуждение непосредственно заместителем директора Energy Community Дирком Бушле, были расчеты гарантированного покупателя перед производителями по "зеленому" тарифу, оплата небалансов производителями возобновляемой электроэнергии, экспорт электроэнергии, внедрение системы выдачи гарантий происхождения возобновляемой электроэнергии также другие актуальные вопросы, касающиеся преодоления определенных проблемных ситуаций, имеющихся сегодня в отрасли", - сообщает пресс-служба Гарпока.

При этом руководитель госпредприятия Артем Некрасов рассказал об основных причинах задолженностей перед производителями из ВИЭ, предложил возможные механизмы выхода из кризисной ситуации, связанной с небалансами, и наметил несколько сценариев развития событий на рынке.

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