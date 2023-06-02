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Энергосообщество отметило действия Кабмина, направленные на улучшение ситуации в энергетике

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Пятница 02 июня 2023 17:11
Энергосообщество отметило действия Кабмина, направленные на улучшение ситуации в энергетике Фото: энергосообщество отметило действия Кабмина, направленные на улучшение ситуации в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Пересмотр тарифа на электроэнергию для населения - важный шаг для обеспечения более устойчивого и справедливого рынка электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Секретариата Энергетического Сообщества.

Согласно ему, Секретариат приветствует действия украинского правительства по приближению цен на электроэнергию к уровню, отражающему затраты на ее производство.

"Эти действия знаменуют важную веху на пути к обеспечению более устойчивого и справедливого рынка электроэнергии в Украине", - подчеркнули в Энергетическом сообществе.

Секретариат отметил, что даже после увеличения тарифа на электроэнергию для населения, ее стоимость все равно остается ниже рыночной цены электричества.

Также в сообщении добавляется, что данное решение правительства смягчит негативное влияние нынешнего ПСО (положение о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, - ред.) на рынок электроэнергии и его участников, а также повысит прозрачность рынка и энергоэффективность.

Секретариат признает, что путь к полному отражению расходов должен учитывать текущие социальные и экономические реалии Украины, включая продолжающуюся войну, в связи с чем он поощряет действия правительства и национального регулятора.

Энергосообщество рекомендует продолжить разработку долгосрочного плана на период после 2023 года для постепенного достижения цен для населения, покрывающего расходы.

Как сообщалось, 30 мая правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

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