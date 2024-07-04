Энергосообщество рекомендует отменить прайс-кепы на энергорынке Украины
Секретариат Энергетического Сообщества выступает за отмену ценовых ограничений (прайс-кепов) на рынке электроэнергии Украины.
Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".
"Дискуссия об отмене предельных цен длится давно, и это предложение и совет Energy Community, чтобы полностью перейти на рыночные условия", – сказал он.
Лорковски объяснил, что для того чтобы это сделать безопасно, прайс-кепы нужно отменять вместе с имплементацией закона о REMIT.
"Необходимое для этого законодательство должно быть принято до конца 2023 года. Сейчас Украина существенно задерживается в этом процессе, поэтому мы призываем органы власти принять необходимое законодательство как можно скорее. Желательно - до середины сентября", - подчеркнул он.
Ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кепов – одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.
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