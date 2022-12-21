В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, работают все виды генерации, - "Укрэнерго"

Таким образом, всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к введению аварийных ограничений.

Также сообщается, что работают все виды генерации электроэнергии.

Кроме того, ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается сложной.

К тому же сегодня ночью россияне снова обстреливали артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего были повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановления поврежденных оккупантами сетей продолжаются непрерывно.

Ранее сообщалось, что в Киеве на приближение к отключениям по графику пока не стоит рассчитывать, ведь ситуация очень тяжелая.

Кроме того, эксперт рассказал, почему участились атаки на энергетику Киева.

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