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В энергосистеме до сих пор сохраняется дефицит в 30%, - "Укрэнерго"

Фото: в энергосистеме Украины сохраняется дефицит (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На данный момент в украинской энергосистеме сохраняется ощутимая нехватка электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Сообщается, что по состоянию на 19:00 в энергосистеме сохраняется существенный дефицит в 30% от потребности.

"Поэтапное обновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям", - отметили в компании.

Также сообщается, что еще утром до каждого облэнерго довели необходимые объемы, и они самостоятельно определяют очереди отключения света.

"Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономного потребления электроэнергии. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, ранее сообщалось, что все атомные станции Украины снова подключены к энергосистеме. Постепенно ситуация после российских ударов нормализуется.

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Укрэнерговідключеня світла