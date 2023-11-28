Энергосистема Украины проходит очередной тест на прочность, - Шмыгаль

В эти дни украинская энергосистема проходит еще один тест на прочность. После последней массированной дроновой атаки и стихийного бедствия отсутствуют плановые отключения потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства .

Шмыгаль сообщил, что энергетики и коммунальщики во время непогоды ремонтируют сети и за сутки вернули свет в дома почти 300 тысяч украинских семей.

По данным Министерства энергетики, генерация покрывает потребности. Украина может привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой, рассказал премьер.

"И все же мы готовимся ко всем сценариям развития событий. В плановом порядке разворачиваем пункты несокрушимости. Сейчас их около 12 тыс., еще 1,5 тыс. будут открыты в случае необходимости. Продолжается восстановление энергетики. Наполняется Фонд энергетической поддержки Украины. Вместе с анонсированными взносами он уже составляет ориентировочно 300 млн евро", - сообщил Шмыгаль.

Новая программа

Как сообщил Шмыгаль, правительство 28 ноября утвердило концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии.

"Речь идет о капитальном ремонте, стопроцентном учете, повышении эффективности и надежности, создании условий для привлечения инвестиций. Ожидаем, что к 2030 году будет отремонтировано 3 тыс. км теплосети, установлено 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, потери теплоэнергии снизятся до 11%", - сказал премьер-министр.

Мощный циклон

Напомним, в Украину 26-27 ноября пришел мощный циклон с юга, принесший сильный ветер, дождь и снег. Местами образовался снежный покров высотой 27 см.

Утром 27 ноября в Украине без света было более 2 тысяч населенных пунктов. По состоянию на утро 28 ноября оставались обесточенными 559 населенных пунктов в 10 областях. Сложная ситуация сегодня в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.