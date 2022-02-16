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Енергосистема України тимчасово зайде в ізольований режим: названо причину

Автор: Артем Горовенко

Українську енергосистему відключать від Росії та Білорусі в тестовому режимі вже наступного тижня. Ізольований режим триватиме з 24 по 26 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укренерго".

Повідомляється, що на ці дати запланований перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі. До цього часу ОЕС буде об'єднана з "островом Бурштинської ТЕС", дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

Також повідомляється, що робота в ізольованому режимі є частиною випробувань в рамках підготовки до синхронізації з ENTSO-E - енергосистемою континентальної Європи. Майбутня синхронізація буде проводитися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

"Результати тестування стануть підставою для прийняття рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами", - йдеться в повідомленні.

Повернення енергосистеми України на паралельну роботу з енергосистемами Росії та Білорусі намічено на 27 лютого. Робота блоку регулювання "Україна-Молдова" в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого.

Нагадаємо, Україна має намір приєднатися до Європейської енергетичної системи в 2023 році.

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Укренерго