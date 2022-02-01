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Енергосистема України повинна знову стати експортно-орієнтованою, - Буславець

Автор: Наталія Гурковська

Україна повинна мінімізувати залежність від імпорту електроенергії і повернути енергосистемі статус експортно-орієнтованої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишньої очільниці Міністерства енергетики Ольги Буславець.

"Потрібно терміново змінювати ситуацію в енергетиці, щоб мінімізувати залежність від імпорту електроенергії і повернутися до природної для України лідерської позиції експортно-орієнтованої країни", - заявила Буславець на своїй сторінці в Facebook.

Екс-керівник Міненерго розкритикувала ставлення влади до імпорту як запоруки проходження опалювального сезону.

"На жаль, імпорт електроенергії відновився у 2021 році і вже сприймається як норма. Навіть на початку ОЗП керівники галузі не приховували, що однією з основних ставок на проходження ОЗП є імпорт з РФ та РБ, нехтуючи тим, що імпорт електроенергії не є гарантованим та стабільним елементом енергетичної безпеки України. Особливо в умовах гібридної війни", - наголосила Буславець.

Як повідомлялося, раніше Буславець заявляла, що запровадження в Україні регламенту REMIT, що пропонується проектом закону №4503, стане дієвим інструментом для попередження та недопущення зловживань на ринку електроенергії.

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