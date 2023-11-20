Энергообъекты получили три уровня защиты: Госагентство восстановления раскрыло детали

"Первый уровень защиты - сооружение габионов и биг-бегов. На сегодняшний день Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет", - сказал глава агентства Мустафа Найем.

Второй уровень - это защита от дронов и шахедов. Бетонные конструкции вокруг основной сети "Укрэнерго", строятся начиная с марта этого года. Под защитой 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень - защита от ракет. Под защитой 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях. "Здесь работаем совместно с "Укрэнерго" - они формируют задачи на проектирование и строительство", – сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, при проектировании используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов при прохождении обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США.

Габионы - это разновидность ограждающих конструкций, изготовленных из прочной металлической сетки, наполненной камнями. Биг-бег - мягкий контейнер, промышленная тара, изготовленная из гибкого материала и предназначенная для перевозки и хранения различного рода грузов и материалов, имеющих сыпучую консистенцию, такие, как песок.

Три уровня защиты

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

Как сообщил глава "Укрэнерго", первый уровень защиты в виде мешков с песком - базовый, оставшийся с прошлой зимой, а в отношении второго и третьего уровней защиты, то, как утверждает Кудрицкий, "эти работы сейчас выполняются активно". На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, "до холодов должны успеть".