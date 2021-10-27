ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Енергокриза в Європі: Берлін чекає швидкого зниження цін на газ

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 17:42
Енергокриза в Європі: Берлін чекає швидкого зниження цін на газ Фото: Петер Альтмайер (easy-wave.ae)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Німеччини очікує зниження цін на газ найближчим часом. Виконуючий обов'язки міністра економіки ФРН Петер Альтмаєр вважає, що ознаки вже з'явилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Представляючи урядовий прогноз економічного розвитку Німеччини, Альтмайер заявив, що ціни на нафту зараз вдвічі вище, ніж рік тому: тоді вони були на рівні 40 доларів за барель, зараз - 80 доларів. Але це - не історичний максимум, зафіксований у цінах на газ. У першому кварталі вони становили приблизно 20 євро за мегават-годину, а зараз перевищили 90 євро.

Однак незабаром період позамежно високих цін на газ, за прогнозом Петера Альтмайера, закінчиться: "я вважаю, є хороші шанси на те, що гонка цін в енергетичному секторі поступово зійде нанівець". Альтмаєр вважає, що стрімке подорожчання енергоносіїв, викликане завищеними очікуваннями учасників ринку, призведе до нарощування їх видобутку, зростання пропозиції і відповідно зниження цін.

Це не залежить від того, чи буде введений в експлуатацію газопровід "Північний потік - 2". Альтмайер заявив, що" у "Газпрому" вже сьогодні є можливість поставляти дуже багато газу в Європу по газопроводу "Ямал", через український транзит і по"Північному потоку - 1", потужності яких не вичерпані".

При цьому в. о. міністра підкреслив, що скорочення поставок газу в Європу викликане не порушенням Росією її договірних зобов'язань, а тим фактом, що "багато торговців газом виявляють нерішучість при замовленнях, вичікуючи зниження цін на нього". Таку реакцію ринку в Мінекономіки ФРН вважають абсолютно нормальною і ніякої загрози енергетичній безпеці країни не бачать.

"Цієї зими постачання газом буде забезпечено, враховуючи, що сховища газу вже пристойно заповнені", - заявив Альтмайер. Ситуація зараз, за його оцінкою, краща, ніж у 2015 році, коли "не тільки всім було затишно тепло, але ще й Україну забезпечили реверсними поставками".

Нагадаємо, міністри енергетики Євросоюзу не змогли домовитися про спільні дії в боротьбі зі зростанням цін на електроенергію і газ. Ніяких нових інструментів не було схвалено, заявила комісар ЄС Кадрі Сімсон після зустрічі 26 жовтня. Раніше Іспанія, зокрема, закликала країни ЄС спільно купувати природний газ. Франція, Греція і Чеська Республіка, Іспанія також хоче серйозної реформи енергетичного ринку ЄС, включаючи краще поділ цін на електроенергію і газ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Локдаун шириться по Україні. У "червону" зону потрапили вже 15 областей: правила та обмеження
Локдаун шириться по Україні. У "червону" зону потрапили вже 15 областей: правила та обмеження
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг