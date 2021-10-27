Енергокриза в Європі: Берлін чекає швидкого зниження цін на газ
Уряд Німеччини очікує зниження цін на газ найближчим часом. Виконуючий обов'язки міністра економіки ФРН Петер Альтмаєр вважає, що ознаки вже з'явилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Представляючи урядовий прогноз економічного розвитку Німеччини, Альтмайер заявив, що ціни на нафту зараз вдвічі вище, ніж рік тому: тоді вони були на рівні 40 доларів за барель, зараз - 80 доларів. Але це - не історичний максимум, зафіксований у цінах на газ. У першому кварталі вони становили приблизно 20 євро за мегават-годину, а зараз перевищили 90 євро.
Однак незабаром період позамежно високих цін на газ, за прогнозом Петера Альтмайера, закінчиться: "я вважаю, є хороші шанси на те, що гонка цін в енергетичному секторі поступово зійде нанівець". Альтмаєр вважає, що стрімке подорожчання енергоносіїв, викликане завищеними очікуваннями учасників ринку, призведе до нарощування їх видобутку, зростання пропозиції і відповідно зниження цін.
Це не залежить від того, чи буде введений в експлуатацію газопровід "Північний потік - 2". Альтмайер заявив, що" у "Газпрому" вже сьогодні є можливість поставляти дуже багато газу в Європу по газопроводу "Ямал", через український транзит і по"Північному потоку - 1", потужності яких не вичерпані".
При цьому в. о. міністра підкреслив, що скорочення поставок газу в Європу викликане не порушенням Росією її договірних зобов'язань, а тим фактом, що "багато торговців газом виявляють нерішучість при замовленнях, вичікуючи зниження цін на нього". Таку реакцію ринку в Мінекономіки ФРН вважають абсолютно нормальною і ніякої загрози енергетичній безпеці країни не бачать.
"Цієї зими постачання газом буде забезпечено, враховуючи, що сховища газу вже пристойно заповнені", - заявив Альтмайер. Ситуація зараз, за його оцінкою, краща, ніж у 2015 році, коли "не тільки всім було затишно тепло, але ще й Україну забезпечили реверсними поставками".
Нагадаємо, міністри енергетики Євросоюзу не змогли домовитися про спільні дії в боротьбі зі зростанням цін на електроенергію і газ. Ніяких нових інструментів не було схвалено, заявила комісар ЄС Кадрі Сімсон після зустрічі 26 жовтня. Раніше Іспанія, зокрема, закликала країни ЄС спільно купувати природний газ. Франція, Греція і Чеська Республіка, Іспанія також хоче серйозної реформи енергетичного ринку ЄС, включаючи краще поділ цін на електроенергію і газ.