Энергокризис закончился: Еврокомиссия рекомендовала свернуть поддержку населения и бизнеса

"Все государства-члены должны свернуть действующие меры энергетической поддержки к концу 2023 года", - говорится в ежегодных рекомендациях исполнительного органа ЕС, выполнение которых теперь влияет на получение грантов ЕС из Фонда восстановления.

При этом отмечается, что "если возобновление роста цен на энергию потребует реализации мер поддержки, они должны быть направлены на защиту уязвимых домохозяйств и фирм, быть финансово доступными и сохранять стимулы для энергосбережения".

Новые правила в ЕС

Большинство из 27 стран ЕС приняли различные меры, чтобы смягчить последствия стремительного роста цен на энергоносители в прошлом году, когда вторжение России в Украину вызвало стремительный рост цен на газ и нефть.

Еврокомиссия оценивает эти меры поддержки энергетики в 2023 году в диапазоне от 0,2% ВВП в Греции до 0,6% в Испании, 1% во Франции и Италии и 2% ВВП в Германии.

Но поскольку цены на энергоносители снова снижаются, такую поддержку труднее оправдать, и многие страны не смогут выполнить свои лимиты чистых первичных расходов, рекомендованные Еврокомиссией в рамках реформы фискальных правил ЕС.

В рамках реформы, которую правительства и институты ЕС надеются завершить в этом году, каждая страна ЕС будет вести переговоры о своем пути сокращения долга с исполнительной властью ЕС, принимая во внимание различные отправные точки в блоке из 27 стран, где государственный долг Греции составляет 171,3% ВВП, а в Эстонии 18,4%.

Основным инструментом контроля над долгом будут чистые первичные расходы правительства.

В своих индивидуальных рекомендациях для стран ЕС Еврокомиссия заявила, что крупнейшая экономика ЕС, Германия, должна сохранить рост чистых первичных расходов в следующем году на уровне не более 2,5%, а вторая по величине Франция - на уровне 2,3%.

"Мы рекомендуем нашим государствам-членам перейти к более осмотрительной фискальной политике", - заявил на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.