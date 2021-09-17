Енергокомпанії просять прем'єра втрутитися в ситуацію з тарифами на залізничні перевезення

"Зростання транспортних витрат призведе до зниження платоспроможності ТЕС щодо закупівлі палива для накопичення складів в період підготовки до осінньо-зимового опалювального періоду. Більше того, можливості закупівель і так обмежені рекордними цінами на енергетичне вугілля на міжнародних ринках", - наголошують енергетики.

Крім того, зі їх словами, транспорті витрати ТЕС уже значно зросли, адже підприємства змушені орендувати вагони УЗ за рекордними цінами.

"Через агресивну цінову політику УЗ (зростання базової ціни напіввагона УЗ з початку року в 2 рази) та погіршення обігу вагонів, ціни на піввагони на ринку зросли у 3,5 рази - з 400 до 1400 грн за вагон", - підкреслюють енергетики.

Як сказано у листі, темп зростання залізничних тарифів, з урахуванням нового наказу, складе 31 у 2022 році, що суттєво більше, ніж прогнозний індекс виробників промислової продукції, погоджений Кабміном - 7,8%.

Крім того, це підвищення економічно не обгрунтоване, адже перевезення вугільної продукції і зараз є прибутковим для УЗ, а після підвищення тарифів рентабельність зросте до 23,2%.

"Підприємства теплової генерації функціонують в умовах часткових неплатежів на ринку: заборгованість НЕК Укренерго становить 1,223 млрд грн. Борг негативно впливає на роботу підприємств, у яких немає резервів для покриття зростаючих транспортних витрат", - наголошують енергетики.

Крім того, підкреслюється у листі, застосований підхід щодо визначення тарифів непрозорий та несистемний: повторну зміну тарифів на перевезення вантажів ініційовано менше, ніж через місяць після попередніх змін. До того ж, тарифи підвищили вибірково - тільки для вантажів першого класу.

"Враховуючи, що підвищення тарифів спричинить критичний негативний вплив на вугільну та енергетичну галузі, просимо дати доручення міністерству інфраструктури відкликати проект про чергове підвищення тарифів, а також розробити механізм та відмінити підвищення тарифів УЗ на 20,4% з 01.01.2022 року", - резюмують енергетики.

Як відомо, "Укрзалізниця" та Міністерство інфраструктури вирішили в два етапи підвищити тарифи на перевезення вантажів УЗ: на 8% з 17.08.2021 року, та на 20,4% з 1 січня 2022 року.

Загалом зростання вартості перевезень складе більше 30%. Проте згодом вони запропонували підвищити тариф на перевезення вантажів першого класу ще на 9%. Таким чином, за останні 5 років вартість вантажних перевезень зросла більш ніж на 200%.

Раніше ТСК по УЗ, яка була створена в Раді, оприлюднила звіт, згідно з яким до критичного стану УЗ призвели дві головні причини - некомпетентне керівництво та тотальна корупція: тільки у 2020 році компанія на кримінальних оборудках втратила 8 мільярдів гривень.

Згідно з фінансовим звітом самої УЗ, прибуток від вантажних перевезень у 1 півріччі цього року сягнув більш ніж 31 мільярда гривень. Але компанія зафіксувала збиток у 1,4 мільярди.