Энергогигантам предложили отдать Украине часть сверхприбыли, полученной из-за войны

"Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль благодаря войне. Так что мы оценили ее более чем в 200 млрд долларов", - сказал Галущенко во время визита в Брюссель.

По его словам, "они получают эти деньги, потому что мы сражаемся, из-за войны".

"Я думаю, что было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить, перестроить энергетику", - добавил он.

Министр отметил, что литовская компания Ignitis Group уже собирается направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении в Украине, и сказал, что более крупные компании должны последовать их примеру.

Приведенная Галущенко цифра в 200 млрд долларов часто упоминается как прибыль пяти ведущих компаний - BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell - в 2022 году.

Галущенко также предупредил, что Москва сможет вести в Украине вечную войну до тех пор, пока Кремль будет получать прибыль от продажи ископаемого топлива. Несмотря на санкции против импорта российской нефти, введенные ЕС, и ценовой потолок, установленный G7, он предупредил, что президент России Владимир Путин все еще ищет способы обойти международные эмбарго.

"Если, с одной стороны, вы пытаетесь их ограничить, а с другой - даете им возможности, вы позволите им вести бесконечную войну", - сказа он, отметив, что Кремль использует свои доходы от экспорта энергоресурсов, чтоб "производить оружие" и поддерживать войну.

"Эти деньги стоят жизни украинцев", - сказал он.

Галущенко также призвал Еврокомиссию установить общеевропейскую цель по устранению зависимости стран от российских ядерных технологий, повторив при этом призыв Украины ввести санкции против государственного атомного гиганта "Росатом" за его роль в контроле за оккупированной Запорожской атомной электростанцией. Пока ЕС воздерживается от введения санкций в отношении российской атомной отрасли.

"Они участвуют в захвате и незаконной эксплуатации атомной станции", - сказал Галущенко.