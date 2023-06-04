Энергоэффективность бытовой техники: как выбирать приборы после повышения тарифов

Маркировка техники

Как отметили в пресс-службе, определение класса энергоэффективности происходит в соответствии со стандартизированной классификацией и обозначается буквами от "D" до "А". Чем меньше техника потребляет электроэнергии, тем выше ей присваивается класс. Измеряется в кВт·ч на единицу времени. Дополнительным маркером является цветная градация - от зеленого до красного. Информационные этикетки с обозначением класса энергоэффективности размещены на самом товаре, чтобы можно было быстро сориентироваться.

На многих более современных моделях бытовой техники класс "А" расширен: от "А" до "А+", "А++", "А+++". Каждый уровень с "А" на "А+" - это условная экономия при пользовании прибором от 10% до 20%. То есть условное устройство с отметкой "В" потребляет почти в два раза больше электроэнергии, чем "А+++".

К примеру, холодильник стандарта "А++" на 20% энергоэффективнее, чем "А+". Холодильник с "А+++" - уже на 35%, добавили в пресс-службе компании.

Наибольшие потребители электроэнергии

Наиболее мощные по потреблению электроэнергии приборы из числа ежедневного использования те, которые имеют нагревательные элементы и/или греющие воду: бойлеры, чайники, утюги, стиральные/посудомоечные машины, духовые шкафы, электроплиты, обогреватели/кондиционеры.

"Выделить среди них ТОП-5 сложно, поскольку это напрямую зависит от того, насколько часто потребители пользуются тем или иным устройством", - отметили в "Фокстроте".

Новые тарифы на электроэнергию

Напомним, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

По данным Минэнерго, суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов.