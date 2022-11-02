В Энергодаре запустили отопление. Его обеспечивает ЗАЭС, а не ТЭС

"Также в жилых домах появилась горячая вода. Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным "Энергоатома", работники Запорожской АЭС продолжают выполнять работы по запуску систем для восстановления теплоснабжения в Энергодаре.

"В настоящее время температура воды составляет 51 градусов. Этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплоснабжением и горячей водой в полном объеме. Однако даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов", - добавляют в пресс-службе предприятия.

Для справки

С мая тепло- и водоснабжение Энергодара обеспечивает Запорожская АЭС, а не Запорожская ТЭС, которую из-за террористических действий российских кафиров пришлось остановить. В результате постоянных обстрелов ЗАЭС военными РФ и разрушения энергетической инфраструктуры 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена.