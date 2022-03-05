В Енергодарі окупанти замкнули двері мерії. Міська влада не може потрапити в будівлю

"О 8.00 міська влада в повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли. Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Незважаючи на все Енергодар був і залишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", - написав Орлов.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької АЕС. В результаті на станції спалахнула пожежа, станом на ранок 5 березня вогонь загасили.

Російські окупанти взяли Енергодар під свій контроль.