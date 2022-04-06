В Енергодарі окупанти стали створювати фейкові "органи влади"

Так, спочатку 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара "обрали головою адміністрації міста" А. Шевчика, який підтримує російську окупацію, після чого той своїм "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного мера Енергодара Орлова і "розпустив" все легітимне керівництво міста.

В Енергоатомі звернули увагу, що на таке встановлення "влади" поплічниками окупантів належним чином відреагує українське правосуддя.

"Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче - сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від «діянь» шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів", - йдеться в повідомленні.

Також були оприлюднені відповідні "накази" колаборантів Енергодара.

фото: t.me/energoatom_ua