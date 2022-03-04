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Біля Енергодара йде запеклий бій. ЗСУ обороняють Запорізьку АЕС

Автор: Володимир Костирін

На підступах до Запорізької атомної електростанції вже понад годину тривають запеклі бої - українські військові дають відсіч російським окупантам, що пробують просунуться до АЕС з метою захоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Енергодара Дмитра Орлова.

"Вже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону", - написав він вночі, 4 березня, в Telegram-каналі.

Є інформація про постраждалих в ході битви, проте точну їх кількість і стан через триваючі бойові дії поки назвати не можна.

Перед цим мер Енергодара повідомляв, що в напрямку атомної електростанції рухалася колона ворожої техніки, а в самому місті чутні гучні постріли.

Також він опублікував відео боїв.

Відео: бої на підступах до Запорізької АЕС вночі 4 березня

Під час протистояння з російськими військами протягом дня Енергодар залишився без водопостачання і частково без світла. Зараз комунальні служби відновлюють мережі.

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