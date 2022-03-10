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В Енергодар привезли гумдопомогу від Червоного Хреста. З колоною можна буде евакуюватися

Автор: Сергій Пишкін

До Енергодару прибула гуманітарна допомога від Червоного Хреста. Евакуацію з міста на власних автомобілях - перенесено на завтрашній день.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

Спочатку мер міста заявив, що сьогодні разом з колоною Червоного Хреста можна буде евакуюватися на власному транспорті. Але потім, він оголосив, що евакуація переноситься на завтра.

"Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оператору інформацію, сьогодні евакуація на власному транспорті відміняється та переноситься на завтра", - пише голова міськради.

Евакуюватися з міста на власних автомобілях можна буде завтра під час формування колони для зворотного шляху на вулиці Курчатова.

"Колона буде формуватися 11 березня, з 10.00 на вулиці Курчатова!", - додав Орлов.

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