Енергодар змінив час комендантської години: коли починається

"Увага. В Енергодарі змінено комендантську годину. Відсьогодні і до окремих повідомлень просимо громадян не виходити на вулиці міста з 19:00 до 05:30", - зазначив він.

Зазначимо, до цього комендантська година в місті починалася о 18:00.