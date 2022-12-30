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В "Энергоатоме" рассказали о состоянии на АЭС после обстрелов 29 декабря

Фото: В "Энергоатоме" рассказали о состоянии на АЭС после обстрелов 29 декабря(GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Из-за масштабных ракетных обстрелов российскими военными в четверг, 29 декабря, пришлось остановить работу энергоблоков на части украинских атомных станций. Однако работникам Энергоатома удалось возобновить их деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

По состоянию на пятницу, 30 декабря, энергетикам удалось запустить на максимум те энергоблоки, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

"Все 9 блоков отечественных атомных электростанций на подконтрольном государстве территории работают на максимальной имеющейся мощности и выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт.", – говорится в сообщении.

В "Энероатоме" подчеркнули, что работники критических инфраструктур занимаются их восстановлением 24/7. Однако все еще остаются остановленными шесть энегоблоков Запорожской АЭС. Их работу блокируют россияне.

Также в ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что специалисты смогли возобновить работу линии 150 кВ, питающую север Херсонщины

Ранее РБК-Украина писала о том, что генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко недавно предупреждал о том, что столица уже в скором времени сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, возможно, Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

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инфраструктураАЭСОбстрілЭнергоатом