В "Энергоатоме" рассказали о состоянии на АЭС после обстрелов 29 декабря

По состоянию на пятницу, 30 декабря, энергетикам удалось запустить на максимум те энергоблоки, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

"Все 9 блоков отечественных атомных электростанций на подконтрольном государстве территории работают на максимальной имеющейся мощности и выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт.", – говорится в сообщении.

В "Энероатоме" подчеркнули, что работники критических инфраструктур занимаются их восстановлением 24/7. Однако все еще остаются остановленными шесть энегоблоков Запорожской АЭС. Их работу блокируют россияне.