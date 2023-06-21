В "Энергоатоме" рассказали, сколько нужно времени, чтобы на ЗАЭС закончилась вода

Подрыв россиянами Каховской ГЭС показывает, что оккупанты также могут устроить теракт на Запорожской АЭС.

Одним из вариантов теракта может стать подрыв бассейна-охладителя ЗАЭС, что может привести к значительным проблемам в работе станции.

Однако, по словам Котина, подрыв Каховской ГЭС уже повлиял на уровень воды в бассейне АЭС.

"Пока могу сказать, что уровень воды в ставку снижается примерно на 1 см за 10 дней. Он был 16,67 м, а сейчас 16,64 м. То есть с момента подрыва Каховской ГЭС ушло 3 см. Теоретически, чтобы ушла вся вода из бассейна, по нашему анализу, требуется 12 лет", - рассказал он.

Котин также отметил, что россиянам будет не просто взорвать дамбу бассейна. Там большое количество земли, и это ограждает бассейн. Однако если это удастся, то на нижнем уровне бассейна останется 12,8 метра воды.

"Этого недостаточно, чтобы работали энергоблоки. Пятый блок нужно будет переводить в "холодную" остановку. Уровень воды 12,8 м недостаточно, чтобы работали энергоблоки. В этом случае насосы будут работать в нестабильном режиме. Блок на мощности не может работать на уровне 12,8 м, а в холодном состоянии ничего страшного не будет и воды будет достаточно", – подчеркнул он.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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