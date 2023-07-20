"Энергоатом" призывает рабочих на ЗАЭС не запускать четвертый энергоблок по требованию РФ
Нелегитимное руководство захваченной Запорожской атомной станции хочет запустить четвертый энергоблок. Украинские атомщики на АЭС не должны выполнять преступные приказы россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".
"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, которые отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом", запустить четвертый энергоблок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, который является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулирования Украины (ГИЯРУ).
Часть работников выехала из оккупации
В течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30-ти человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар.
Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас же оперативный персонал, который завезли из РФ, является абсолютно некомпетентным и не имеет соответствующего опыта.
Потеря персональных лицензий
"Черничук пытается выйти из сложившегося положения и привлечь к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом" и которым был заблокирован доступ на станцию", - пишет "Энергоатом".
Ответственный украинский персонал осознает, что нарушение условий лицензии ГИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.
Последствия исполнения преступного приказа
В "Энергоатоме" призывают украинских атомщиков и в дальнейшем не выполнять преступных приказов оккупационного руководства станции!
"Помните, что решение нелегитимных руководителей могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции!", - добавили напоследок.
Ситуация на Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С этого момента неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.
До этого президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Также россияне рекомендовали эвакуироваться персону, подписавшей контракты с "Росатомом".
Они должны были уехать до 5 июля. Но в "День Х" ЗАЭС продолжила работу в штатном режиме.
Сегодня сообщалось, что оккупанты привезли на Запорожскую атомную электростанцию рабочих из шести российских АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.