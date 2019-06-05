На "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго" поклали ПСЗ по е/енергії

Кабінет міністрів України на засіданні 5 червня поклав публічні спеціальні зобов'язання (PSO) з постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та "Укренерго". Відповідне рішення є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, передбачається, що "Енергоатом" буде продавати на електронних аукціонах для цілей виконання ПСЗ не більше 60% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - не більше 20%. Ця енергія буде продаватися постачальникам універсальної послуги (ПУП) для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої НКРЕКП.

Відзначимо, постачальники універсальної послуги будуть купувати на аукціонах не більше 80% електроенергії побутових споживачів, а різниця буде компенсуватися за рахунок тарифної виручки "Укренерго". Крім того, в постанові зазначено, що обсяги спецзобов'язань буде встановлювати НКРЕКП.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 травня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував, що Кабінет міністрів України на наступному засіданні прийме всі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про ризик запуску нового ринку електроенергії з 1 липня цього року. Глава держави підкреслив, що одним із зобов'язань України перед Європейським союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовим тут є демонополізація енергетичних ринків.