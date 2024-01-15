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"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" недополучают средства из-за долгов за электроэнергию, - нардеп

Понедельник 15 января 2024 15:50
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"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" недополучают средства из-за долгов за электроэнергию, - нардеп Фото: "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" недополучают средства из-за долгов населения за электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Государственные энергокомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", производящие электроэнергию для населения, недополучают средства из-за долгов потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета Верховной рады по энергетике Алексея Кучеренко.

"Эта электроэнергия, потребляемая населением, она принадлежит двум государственным компаниям: "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Другие компании являются "посредниками" между ними и населением. Сегодня эти компании недополучают огромные деньги, недополучает средства "Укрэнерго", другие государственные компании, операторы систем распределения и так далее", – сказал он.

Нардеп подчеркнул, что именно поэтому должна быть платежная дисциплина, потому что сейчас часть населения не платит за потребленную электроэнергию. Согласно статистике, долги выросли именно в тыловых областях, добавил Кучеренко.

По информации Министерства энергетики, сейчас долги населения за коммунальные услуги выросли до 35 млрд грн.

Речь идет не об отключении, а о том, что без оплаты товар не будет поставляться. Нам же в магазине без денег не дадут хлеб и яйца и на заправке бензин не нальют. А чем энергия отличается от других видов товара?» – подчеркнул Кучеренко.

Нардеп также добавил, что это не будет какой-нибудь массовый процесс и если люди будут подтверждать, что они готовы погасить долги, им будет предоставлена программа лояльности в течение, условно, полугода или года, и отключать электроэнергию им не будут.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявлял, что разрешение на отключение должников - необходимый шаг для нормальной работы энергосистемы.

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Энергоатом Электроэнергия
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